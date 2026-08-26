Допросы в СК, домашний арест и «Ворона» на сцене: как Линда нарушила запрет Фадеева на «Новой волне»

Линда спела хиты Фадеева на «Новой волне» вопреки запретам Певица Линда на фестивале «Новая волна» в Казани вновь исполнила главные хиты Максима Фадеева — «Я ворона» и «Мало огня», несмотря на многолетний судебный запрет и допросы в Следственном комитете.