Царьград

5 501 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • евгений кветковский
    А пользоваться ЗАС аппаратурой не пробовалиБоец "Феликс" рас...
  • Фаина Юсупова
    Надо этих айцгемерсих старых подружек,заставить не вымыть полы,а вылизать полы языком и отправить на лечение.Поливают лифт кош...
  • Алекс Архипов
    Шо!? Опять!?Россия может изме...

Четыре раза за ночь будут перекрывать дорогу в Петербурге

Четыре раза за ночь будут перекрывать дорогу в Петербурге

В Петербурге четыре раза за одну ночь будут перекрывать дорогу.На 12 километре внешнего кольца КАД, между ЗСД и Парашютной улицей Санкт-Петербурга ночью со среды на четверг дорожники будут проводить работы, пишет 47news со ссылкой на Упрдор.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх