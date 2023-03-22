Четыре раза за ночь будут перекрывать дорогу в Петербурге

В Петербурге четыре раза за одну ночь будут перекрывать дорогу.На 12 километре внешнего кольца КАД, между ЗСД и Парашютной улицей Санкт-Петербурга ночью со среды на четверг дорожники будут проводить работы, пишет 47news со ссылкой на Упрдор.