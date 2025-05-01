Кириенко в рамках рабочего визита в Абхазию посетил больницу в Сухуме

Кириенко в рамках рабочего визита в Абхазию посетил больницу в СухумеПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках рабочей поездки в Абхазию ознакомился с процессом модернизации в Республиканской больнице Сухума, которое идет при поддержке России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии