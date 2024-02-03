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Закон и Порядок

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Президент Польши решил напомнить об исторической принадлежности Крыма России

Президент Польши решил напомнить об исторической принадлежности Крыма России

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