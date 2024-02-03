Президент Польши решил напомнить об исторической принадлежности Крыма России

Президент Польши Дуда усомнился в возможности возвращения Крыма Украине Президент Польши выразил сомнения в возможности возвращения Крыма Украине, напомнив о том, что исторически он является частью России.
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