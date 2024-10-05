Погладивший на кровати изъятые миллионы украинский чиновник попал на видео

На Украине в ходе обысков чиновник лег на кровать с пачками изъятых долларов и погладил их. Речь идет о деле руководительницы медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы и ее сына — руководителя областного управления Пенсионного фонда, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) в Telegram-канале.