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Погладивший на кровати изъятые миллионы украинский чиновник попал на видео

На Украине в ходе обысков чиновник лег на кровать с пачками изъятых долларов и погладил их. Речь идет о деле руководительницы медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы и ее сына — руководителя областного управления Пенсионного фонда, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) в Telegram-канале.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Почти все руинцы помешаны на деньгах.....эка как их сатана &quot; приголубил&quot;,что души продали ,да и страну тоже продали.....
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12 час.

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