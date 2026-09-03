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Царьград

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Росатом намерен завершить покупку 51% компании "Дело" вскоре

Росатом намерен завершить покупку 51% компании "Дело" вскоре

Росатом планирует срочно приобрести 51% доли компании "Дело", принадлежащей Сергею Шишкареву. По словам главы корпорации Алексея Лихачева на ВЭФ, компании необходимо финансовое усиление и реструктуризация задолженности.

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