График движения поездов через D1 «Окружная» с 23 декабря изменится

С 23 по 28 декабря изменится движение поездов D1. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Поезда обоих направлений будут следовать по одному пути: 23/24, 24/25, 25/26, 26/27 и 27/28 декабря по пути «на Одинцово» после 23:30 до окончания движения на участке от Савеловской до Бескудниково, с начала движения до 06:00 — на участке от Бескудниково до Ф На Савеловском направлении интервалы движения будут частично увеличены: после 19:00 — до 15 минут, после 23:00 — до 30 минут, с начала движения до 07:00 — до 30 минут.