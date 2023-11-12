Кристина Асмус рассказала о хейте после фильма «Текст»

Актриса Кристина Асмус, известная своей ролью скромной Вари Черноус в сериале «Интерны», рассказала о том, как она столкнулась с жесткой критикой и травлей после выхода фильма «Текст», где она сыграла в непристойной сцене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии