На Камчатке отец получил 15 лет за насилие над двумя детьми

48-летний житель Петропавловска-Камчатского приговорен к 15 годам колонии строгого режима за многолетнее насилие над двумя малолетними дочерьми.
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