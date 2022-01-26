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Попали в одно из первых хранилищ ядерного оружия ссср, заброшенное в глухом лесу глубоко под землёй

Попали в одно из первых хранилищ ядерного оружия ссср, заброшенное в глухом лесу глубоко под землёй

Сегодня мы расскажем про заброшенное хранилище специальных (ядерных) боевых частей одной из расформированных центральных баз хранения ядерного оружия, да не простое, а одно из самых первых в СССР и в котором с тех пор ещё осталось на что глянуть.

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