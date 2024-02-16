Плохой признак: нефтяники США взялись за месторождения с безубыточностью даже при 30 долларах за баррель

Спрос на нефть находится на устойчивой траектории роста. Топливо марки WTI торговалось выше 70 долларов за баррель на протяжении большей части последних 12 месяцев, что значительно выше средней цены безубыточности в 52 доллара за баррель для сланцевых бассейнов США.
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