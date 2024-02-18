Прокурор Тамбовской области проведет 21 февраля личный приём граждан

Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин 21 февраля при участии представителей органов исполнительной власти и общественных организаций проведет выездной тематический прием граждан по вопросам нарушения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья при реализации программы «Доступная среда».
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