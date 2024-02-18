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Новости Тамбова

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Прокурор Тамбовской области проведет 21 февраля личный приём граждан

Прокурор Тамбовской области проведет 21 февраля личный приём граждан

Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин 21 февраля при участии представителей органов исполнительной власти и общественных организаций проведет выездной тематический прием граждан по вопросам нарушения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья при реализации программы «Доступная среда».

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