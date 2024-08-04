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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» готов продать Бобби Кларка за 12 млн фунтов, он интересен «Зальцбургу». Есть варианты с арендой в чемпионшип (The Athletic)

19-летний полузащитник интересен австрийскому клубу «Ред Булл Зальцбург». Им руководит бывший помощник Юргена Клоппа в «Ливерпуле» Пеп Линдерс.

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