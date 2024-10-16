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Один раз – не дезертир

Один раз – не дезертир

По оценкам украинского журналиста В. Бойко, который сам служит в украинской армии, в стране открыто 86 тысяч уголовных дел о самовольном оставлении части или позиции, однако реальное количество дезертиров, покинувших свои места службы, составляет около 200 тысяч.

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