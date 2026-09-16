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МОСИНФОРМ

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Победители акций #ВыбираемВместе активно участвуют в благотворительности

Победители акций #ВыбираемВместе активно участвуют в благотворительности

Более 470 миллионов рублей направили на благотворительность победители акций #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» с 2020 года.

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