Нутрициолог: кислые фрукты и ягоды в салатах улучшают пищеварение

Начните с сезонных мандаринов, лимонов, ананасов. 123RF/legion-media.ruКакой Новый год без салатов? Но их можно сделать гораздо полезнее, если добавить кислые фрукты и ягоды в состав (кстати, не только салатов, но и других блюд), говорит нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Life.