The Lancet: повышение температуры обостряет деменцию и повышает риск инсульта

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что при повышении температуры и влажности возникает высокий риск обострения таких состояний, как инсульт, мигрень, менингит, эпилепсия, рассеянный склероз и шизофрения, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона.