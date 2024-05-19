The Lancet: повышение температуры обостряет деменцию и повышает риск инсульта

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что при повышении температуры и влажности возникает высокий риск обострения таких состояний, как инсульт, мигрень, менингит, эпилепсия, рассеянный склероз и шизофрения, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона.
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