Разгадана 400-летняя алхимическая загадка: почему золото взрывается фиолетовым цветом?

Это редкая победа для сторонников превращения свинца в золото. Легко смеяться над алхимиками прошлых лет, которые за пять столетий до открытия атомов с трудом разбирались в науке и упорно пытались открыть ядерную трансмутацию.
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