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Рәнис Габбазов: Тавыш биргәннән соң, өйгә кайтып, табын корабыз, бәйрәм итәбез

Рәнис Габбазов: Тавыш биргәннән соң, өйгә кайтып, табын корабыз, бәйрәм итәбез

ТНВ телеканалының 14 сәгатьлек телемарафонында «Болгар радиосы»ның туры эфирында Рәнис Габбазов һәм Гөлия Сагиева кунак булды, дип хәбәр итә «Интертат».

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