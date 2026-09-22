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Zero Hedge

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UK's Burnham Approves Military Support To Saudis, Limited To Aerial Refueling 

UK's Burnham Approves Military Support To Saudis, Limited To Aerial Refueling 

UK's Burnham Approves Military Support To Saudis, Limited To Aerial Refueling  The UK has finally made a formal decision on the intense political and foreign policy question it has faced for the couple weeks since the Houthis started making rapid gains against the Saudi-backed coalition in Yemen.

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