UK's Burnham Approves Military Support To Saudis, Limited To Aerial Refueling The UK has finally made a formal decision on the intense political and foreign policy question it has faced for the couple weeks since the Houthis started making rapid gains against the Saudi-backed coalition in Yemen.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым