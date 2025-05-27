Студентам покажут фильм об уральских добровольцах на английском языке

В Екатеринбурге студентам покажут фильм про уральских добровольцев, переведенный на английский язык. Сама документальная картина «Добровольцы Урала» была снята еще в 2011 году и была посвящена истории создания Уральского добровольческого танкового корпуса.
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