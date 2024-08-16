Как вторжение ВСУ в Россию разделило мировое сообщество

Вторжение ВСУ в Россию является «бессмысленной авантюрой», заявили в МИД Белоруссии. В ЕС, наоборот, указали на полную поддержку действий Киева на территории РФ, а отдельные американские политики выразили уверенность в том, что последствия украинской агрессии приведут к катастрофическим последствиям.