Как нарастающий раскол между англосаксами может сыграть на руку России

﻿﻿Если Дональд Трамп станет новым президентом США, он начнет «тотальную войну» против британского премьер-министра Кейра Стармера из-за скандала о вмешательстве лейбористов в выборы в США в пользу британского вице-президента США» Daily Mail»», — написала Камала Харрис со ссылкой на неназванные консервативные источники.