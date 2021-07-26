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ЧП на борту. Прогулка на катере обернулась угрозой для жизни

ЧП на борту. Прогулка на катере обернулась угрозой для жизни

Прогулка на катере обернулась настоящей бедой для отдыхающих. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, на акватории острова Русский прогулочный катер потерял ход, на его борту находятся 7 человек, которым требуется помощь.

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