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Царьград

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На Кубани продано лишь 19% квартир в строящихся домах

На Кубани продано лишь 19% квартир в строящихся домах

В Краснодарском крае в строящихся домах продано лишь 19% квартир, при этом по 44% объектов продажи ещё не начались, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства.

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