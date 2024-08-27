«Telegram — один из последних островков свободы»

Задержание Павла Дурова представляет собой попытку властей Франции избавиться от одной из немногих независимых социальных сетей, позволяющих людям говорить то, что они думают, заявил лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
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