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Царьград

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Трамп: Венесуэла достигла прогресса, но выборы пока невозможны

Трамп: Венесуэла достигла прогресса, но выборы пока невозможны

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы добились значительных успехов, но пока не готовы к проведению выборов.

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