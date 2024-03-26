Почему Россия до сих пор официально не признала "страну 404" террористическим государством?

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Аудрюс
Вообще не весь народ, а только часть народа...
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3 час.
виктор матвеев
Путин как всегда будет тянуть время собирая юридичекие доказательства терракта на которые Запад и Хохлорейх просто наплют.
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2 час.
Александр Хироников
Ночью 21 мая можно будет не беречь. Зеля опять возвращается в квартал.
Ответить
16 мин.

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