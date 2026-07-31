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Контрафронт

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Западный Берег и Газа: возглавляемый Соединенными Штатами Совет мира (ПС) объявил, что ХАМАС...

Западный Берег и Газа: возглавляемый Соединенными Штатами Совет мира (ПС) объявил, что ХАМАС согласился с проектом дорожной карты, которая приведет к полному разоружению базирующейся в Газе группировки боевиков.

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