“Key Democrats on Thursday unveiled legislation that would force federal regulators to disclose financial records related Jeffrey Epstein and his associates,” Bloomberg reports.
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