Карабахские уроки для Москвы

Крах Нагорного Карабаха – это великая трагедия армянского народа. Но надо понимать, что к ней привели процессы, долгое время шедшие в самой Армении, повлиять на которые Россия могла только путем прямого ограничения суверенных прав этого государства.
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