План мобилизации перевыполнен. Дефицита нет: "Кровопролитный контрнаступ" через 45 дней. НАТО уже в Харькове – тревожные донесения военкоров

Новости о надвигающемся "кровопролитный контрнаступе" ВСУ приобретают всё более реальный характер. Эксперты и военкоры один за одним сообщают тревожные донесения с фронта план мобилизации перевыполнен и дефицита у украинцев нет.
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