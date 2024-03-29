Срочников весеннего призыва не будут отправлять в зону СВО

Новобранцы, которых призовут в армию этой весной, не будут участвовать в СВО. Это пообещал в беседе с «Красной звездой» руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский.
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