🇲🇦🇹🇷 Новый виток «байрактар-дипломатии» в Марокко Согласно турецким источникам, на территории Марокко будет построен завод по производству беспилотников компании Baykar.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇲🇦🇹🇷 Новый виток «байрактар-дипломатии» в Марокко Согласно турецким источникам, на территории Марокко будет построен завод по производству беспилотников компании Baykar.
Свежие комментарии