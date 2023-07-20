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Дроны-гидроциклы на Крымский мост выпустили с грузовых гражданских танкеров: хакеры опубликовали расследование

Дроны-гидроциклы на Крымский мост выпустили с грузовых гражданских танкеров: хакеры опубликовали расследование

А сегодня стало известно, что их выпустили с грузовых танкеров Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые стоят в портах в Средиземном и Черном морях.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитееко
Если это окажеться правдой, то немедленно надо потопить оба эти танкера где бы они ни были, хоть на заднем дворе Байдена. Сколько можно очковать этих ссаных пиндосов? А высокие политеистическ вы семьям убитых расскажите, почему нельзя их взорвать.
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19 час.
ОХ
Олег Херсонский
Танкеры затопить и уведомить, что каждая блядь, причастная к атаке на Россию, будет уничтожена, под чьим бы флагом не была!
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19 час.
ИД
Иван Денисов
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