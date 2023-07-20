Дроны-гидроциклы на Крымский мост выпустили с грузовых гражданских танкеров: хакеры опубликовали расследование

ВН

Владимир Никитееко

Если это окажеться правдой, то немедленно надо потопить оба эти танкера где бы они ни были, хоть на заднем дворе Байдена. Сколько можно очковать этих ссаных пиндосов? А высокие политеистическ вы семьям убитых расскажите, почему нельзя их взорвать.