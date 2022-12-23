Без названия

После поста (https://t.me/olegtsarov/4480) о введении ответственность за карты, на которых оспаривается территориальная целостность России, разгорелась дискуссия о том, в каких границах на новые карты должны быть нанесены наши новые регионы.
После поста (https://t.me/olegtsarov/4480) о введении ответственность за карты, на которых оспаривается территориальная целостность России, разгорелась дискуссия о том, в каких границах на новые карты должны быть нанесены наши новые регионы.
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