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Без названия

Без названия

После поста (https://t.me/olegtsarov/4480) о введении ответственность за карты, на которых оспаривается территориальная целостность России, разгорелась дискуссия о том, в каких границах на новые карты должны быть нанесены наши новые регионы.

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