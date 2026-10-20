Программа поддержки госуправления в Орловской области сократилась на 21,2 млн рублей, основная часть средств — 784,5 млн рублей — пойдет на развитие мировой юстиции.
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