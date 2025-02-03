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Такая была у Чикатило: люди с этой группой крови чаще оказываются маньяками

Такая была у Чикатило: люди с этой группой крови чаще оказываются маньяками

Ученые не раз задавались вопросом о том, что заставляет преступников совершать зверские убийства. Есть версия, что это не психические отклонения, маргинальный образ жизни или плохое воспитание, а такая безобидная, на первый взгляд, вещь, как группа крови.

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