Дмитрий Шепелев отмалчивается на небезосновательные обвинения со стороны поклонников его сына: «Жанна пошла на все, чтобы он родился!»

Вчера единственный наследник покойной Жанны Фриске отметил свой 11 год рождения. После смерти исполнительницы хита «А на море белый песок» за воспитание мальчика полностью взялся его отец – Дмитрий Шепелев.
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