Губернатор ХМАО ознакомилась со строительством Центра высоких биомедицинских технологий

Фото: «Швабе» Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетили строительную площадку Центра высоких биомедицинских технологий (ЦВБМТ) в Сургуте.