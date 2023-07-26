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  • Сергей Храмов
    Миномет "Сани" это сырая конструкция и никчемна в боевых действиях... Нужно его доработать , что бы его не выкатывать...Ростех передал в ...
  • Сергей Храмов
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Губернатор ХМАО ознакомилась со строительством Центра высоких биомедицинских технологий

Губернатор ХМАО ознакомилась со строительством Центра высоких биомедицинских технологий

Фото: «Швабе» Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетили строительную площадку Центра высоких биомедицинских технологий (ЦВБМТ) в Сургуте.

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