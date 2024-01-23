В России установят единый статус многодетных семей

Власти России установят единый образец удостоверения многодетной семьи. Как стало известно из публикации на сайте официального опубликования правовых актов, власти России установят единый образец удостоверения многодетной семьи в стране.
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