Со дня трагедии в клубе «Хромая лошадь» прошло 15 лет

В четверг, 5 декабря, исполнилось 15 лет со дня трагедии в клубе «Хромая лошадь» в Перми, где в результате пожара, возникшего из-за запущенного в честь дня рождения заведения фейерверка, погибли 156 человек.
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