В Москве суд вынес приговор за хищения на космодроме Восточный в Амурской области

Замоскворецкий суд Москвы дал двум проворовавшимся коммерсантам по пять лет общего режима.Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор двум проворовавшимся коммерсантам – по пять лет общего режима за хищения на космодроме Восточный в Амурской области, сообщает тг-канал тг-канал Суды общей юрисдикции.