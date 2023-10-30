В Москве суд вынес приговор за хищения на космодроме Восточный в Амурской области

Замоскворецкий суд Москвы дал двум проворовавшимся коммерсантам по пять лет общего режима.Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор двум проворовавшимся коммерсантам – по пять лет общего режима за хищения на космодроме Восточный в Амурской области, сообщает тг-канал тг-канал Суды общей юрисдикции.
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