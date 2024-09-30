Раскрыт способ и причины проникновения израильской разведки в «Хезболлу»

Израильской разведке лишь недавно удалось переломить ход войны с шиитской ливанской группировкой «Хезболла» и внедрится в организацию для ликвидации ее лидера Хасана Насраллы, проведя масштабную переориентацию усилий Израиля по сбору разведывательной информации.
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