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Раскрыт способ и причины проникновения израильской разведки в «Хезболлу»

Раскрыт способ и причины проникновения израильской разведки в «Хезболлу»

Израильской разведке лишь недавно удалось переломить ход войны с шиитской ливанской группировкой «Хезболла» и внедрится в организацию для ликвидации ее лидера Хасана Насраллы, проведя масштабную переориентацию усилий Израиля по сбору разведывательной информации.

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