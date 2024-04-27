Собянин: Москва взяла Гран-при премии «Умный город» за цифровизацию горхозяйства

В число финалистов вошли мобильные комплексы для выявления нарушений в городском хозяйстве В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин поделился радостной новостью о том, что город второй раз стал обладателем главного приза Национальной премии «Умный город», а 11 цифровых проектов были удостоены наград.