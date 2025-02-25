Во всех регионах УрФО запущены кадровые программы для участников СВО и ветеранов боевых действий

На Ямале прием заявок начался 23 февраля. Полномочный представитель Президента в УрФО Артём Жога отметил, что эти программы помогут ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и приобрести необходимые навыки для работы в разных сферах.
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