Гаврилов: Россия предупреждает США о размещении ядерного оружия в Британии

Согласно заявлению главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, гипотетические планы США по размещению ядерного оружия в Великобритании будут восприняты Россией как шаги по дестабилизации.