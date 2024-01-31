Гаврилов: Россия предупреждает США о размещении ядерного оружия в Британии

Согласно заявлению главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, гипотетические планы США по размещению ядерного оружия в Великобритании будут восприняты Россией как шаги по дестабилизации.
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