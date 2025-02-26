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Царьград

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Около 30 постояльцев хостела были задержаны после нападения на полицейских

Около 30 постояльцев хостела были задержаны после нападения на полицейских

А началось все с пьяного дебоша уроженца Дагестана.23 февраля в деревне Ермонино Дмитровского городского округа один из постояльцев местного хостела, уроженец Дагестана, устроил дебош в магазине.

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