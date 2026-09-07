«Реал» и «Интер» обменяются голами, «Боруссия» победит, а «Порту» не уступит «Сити». Экспресс на первый день ЛЧ

Ставим с коэффициентом 5.79.Во вторник стартует общий этап Лиги чемпионов-26/27. Сразу несколько европейских топ-клубов начнут путь в новом розыгрыше трофея: «Реал» дома примет «Интер», «Боруссия» в Дортмунде встретится с «Вильярреалом», а «Порту» дома сыграет с «Манчестер Сити».
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