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Новости Липецка

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Безэкипажные катера атаковали набережную Сочи, пострадали 8 человек

Безэкипажные катера атаковали набережную Сочи, пострадали 8 человек

Пятерых пострадавших доставили в больницы, еще троим помощь оказали на месте. Частично повреждена инфраструктура пляжа и участок Приморской набережной Сочи.

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